Guidewire Software Salários

O salário da Guidewire Software varia de $16,768 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $371,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Guidewire Software. Última atualização: 10/19/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $256K
Gestor de Engenharia de Software
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Arquitecto de Soluções
Median $230K

Data Architect

Recrutador
Median $122K
Vendas
Median $313K
Gestor de Programa Técnico
Median $204K
Contabilista
$263K
Analista de Dados
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Operações de Pessoas
$277K
Designer de Produto
$193K
Gestor de Produto
$137K
Gestor de Programa
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

24%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Guidewire Software, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 24% adquire-se no 4th-ANO (6.00% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Guidewire Software é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $371,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Guidewire Software é $218,891.

