GSoft Salários

O salário da GSoft varia de $66,689 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $107,236 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GSoft . Última atualização: 11/23/2025