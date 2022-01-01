GSK Salários

A faixa salarial da GSK varia de $6,733 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $392,700 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GSK . Última atualização: 8/19/2025