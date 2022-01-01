Diretório de Empresas
GSK
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

GSK Salários

A faixa salarial da GSK varia de $6,733 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $392,700 para um Gestor de Projeto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GSK. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $177K
Cientista de Dados
Median $86.1K
Assistente Administrativo
$71.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Engenheiro Biomédico
$169K
Gestor de Operações de Negócios
$28.8K
Analista de Negócios
$28.2K
Engenheiro de Controlo
$91.3K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$36.1K
Gestor de Ciência de Dados
$60.3K
Analista Financeiro
$65.3K
Tecnólogo de Informação (TI)
$59.7K
Consultor de Gestão
$114K
Marketing
$248K
Operações de Marketing
$75.9K
Designer de Produto
$55.4K
Gestor de Produto
$60.5K
Gestor de Programa
$129K
Gestor de Projeto
$393K
Recrutador
$80.6K
Assuntos Regulatórios
$97.8K
Vendas
$6.7K
Analista de Cibersegurança
$105K
Gestor de Engenharia de Software
$86.1K
Arquiteto de Soluções
$161K
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na GSK é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $392,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GSK é $83,329.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para GSK

Empresas Relacionadas

  • ASOS
  • IGT
  • Arrival
  • Adidas
  • Aviva plc
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos