A remuneração de Engenheiro de Software in Ukraine na Grid Dynamics varia de UAH 1.91M por year para T2 a UAH 3.07M por year para T4. O pacote de remuneração in Ukraine mediano year totaliza UAH 2.56M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus T1 Junior Software Engineer ( Nível de Entrada ) UAH -- UAH -- UAH -- UAH -- T2 Software Engineer UAH 1.91M UAH 1.91M UAH 0 UAH 0 T3 Senior Software Engineer UAH 2.41M UAH 2.41M UAH 0 UAH 1.9K T4 Staff Software Engineer UAH 3.07M UAH 3.05M UAH 0 UAH 23.5K Ver 2 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral )

Qual é o calendário de aquisição na Grid Dynamics ?

