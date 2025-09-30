Diretório de Empresas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Engenheiro de Software Salários em Tricity

A remuneração de Engenheiro de Software in Tricity na Grid Dynamics varia de PLN 73.3K por year para T1 a PLN 190K por year para T3. O pacote de remuneração in Tricity mediano year totaliza PLN 72.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
PLN 73.3K
PLN 73.3K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
T3
Senior Software Engineer
PLN 190K
PLN 190K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Grid Dynamics in Tricity sits at a yearly total compensation of PLN 292,110. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Engenheiro de Software role in Tricity is PLN 149,800.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Grid Dynamics

