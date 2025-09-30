Diretório de Empresas
Grid Dynamics
Grid Dynamics Engenheiro de Software Salários em Greater Hyderabad Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Hyderabad Area na Grid Dynamics varia de ₹1.15M por year para T1 a ₹2.85M por year para T3. O pacote de remuneração in Greater Hyderabad Area mediano year totaliza ₹2.19M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
Junior Software Engineer(Nível de Entrada)
₹1.15M
₹1.12M
₹0
₹32K
T2
Software Engineer
₹1.73M
₹1.73M
₹0
₹0
T3
Senior Software Engineer
₹2.85M
₹2.85M
₹0
₹0
T4
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

