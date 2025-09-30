A remuneração de Engenheiro de Software in Armenia na Grid Dynamics varia de AMD 18.15M por year para T2 a AMD 25.76M por year para T4. O pacote de remuneração in Armenia mediano year totaliza AMD 20.77M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grid Dynamics. Última atualização: 9/30/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
T1
AMD --
AMD --
AMD --
AMD --
T2
AMD 18.15M
AMD 18M
AMD 0
AMD 154K
T3
AMD 23.09M
AMD 22.89M
AMD 0
AMD 192K
T4
AMD 25.76M
AMD 23.45M
AMD 0
AMD 2.31M
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Grid Dynamics, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
