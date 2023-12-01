Greenphire Salários

O salário da Greenphire varia de $101,490 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $136,178 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Greenphire . Última atualização: 9/9/2025