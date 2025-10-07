Diretório de Empresas
Greenhouse Software
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • United States

Greenhouse Software Engenheiro de Software Full-Stack Salários em United States

O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software Full-Stack na Greenhouse Software totaliza $190K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Greenhouse Software. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Greenhouse Software
Software Engineer
Oklahoma City, OK
Total por ano
$190K
Nível
Senior II
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Greenhouse Software?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Greenhouse Software in United States situa-se numa remuneração total anual de $237,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Greenhouse Software para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in United States é $190,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Greenhouse Software

Empresas Relacionadas

  • Cohesity
  • Mapbox
  • LogDNA
  • Benchling
  • Sourcegraph
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos