Great Learning
Great Learning Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Great Learning totaliza ₹1.65M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Great Learning. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Great Learning
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.65M
Nível
L1
Base
₹1.65M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Great Learning?

₹13.95M

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Great Learning in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹3,193,718. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Great Learning para a função de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru é ₹1,559,059.

Outros Recursos