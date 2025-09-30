Diretório de Empresas
Grant Thornton Contabilista Salários em Greater Los Angeles Area

O pacote de remuneração in Greater Los Angeles Area mediano de Contabilista na Grant Thornton totaliza $86.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grant Thornton. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Grant Thornton
Senior Associate
Los Angeles, CA
Total por ano
$86.5K
Nível
Senior Associate
Base
$86.5K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Grant Thornton?

$160K

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Tax Accountant

Auditor

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Contabilista na Grant Thornton in Greater Los Angeles Area situa-se numa remuneração total anual de $97,270. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Grant Thornton para a função de Contabilista in Greater Los Angeles Area é $86,500.

