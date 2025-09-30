Diretório de Empresas
Granicus Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Granicus totaliza ₹1.82M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Granicus. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Granicus
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.82M
Nível
L3
Base
₹1.82M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Granicus?

₹13.95M

Perguntas Frequentes

Najveći paket kompenzacije za Engenheiro de Software poziciju u Granicus in Greater Bengaluru iznosi ₹4,056,011 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Granicus za Engenheiro de Software poziciju in Greater Bengaluru je ₹2,196,730.

