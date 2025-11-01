Diretório de Empresas
Grainger
Grainger Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Grainger varia de $107K por year para Software Engineer I a $195K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $139K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grainger. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
(Nível de Entrada)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Grainger?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Grainger in United States situa-se numa remuneração total anual de $195,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Grainger para a função de Engenheiro de Software in United States é $134,690.

