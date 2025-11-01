A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Grainger varia de $107K por year para Software Engineer I a $195K por year para Lead Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $139K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grainger. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
