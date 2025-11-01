Diretório de Empresas
Grafana
  Salários
  Gestor de Engenharia de Software

  • Todos os Salários de Gestor de Engenharia de Software

Grafana Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in Germany na Grafana totaliza €123K por year para Senior Engineering Manager. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €119K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Grafana. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Grafana, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Grafana in Germany situa-se numa remuneração total anual de €185,136. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Grafana para a função de Gestor de Engenharia de Software in Germany é €118,663.

