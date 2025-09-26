Diretório de Empresas
GovTech
GovTech Arquitecto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquitecto de Soluções in Singapore na GovTech varia de SGD 112K a SGD 160K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GovTech. Última atualização: 9/26/2025

Remuneração Total Média

SGD 127K - SGD 145K
Singapore
Intervalo Comum
Intervalo Possível
SGD 112KSGD 127KSGD 145KSGD 160K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Arquitecto de Soluções submissões na GovTech para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

SGD 211K

Quais são os níveis de carreira na GovTech?

Títulos Incluídos

Data Architect

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na GovTech in Singapore situa-se numa remuneração total anual de SGD 159,685. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GovTech para a função de Arquitecto de Soluções in Singapore é SGD 112,320.

Outros Recursos