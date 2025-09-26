Diretório de Empresas
GovTech
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Projecto

  • Todos os Salários de Gestor de Projecto

GovTech Gestor de Projecto Salários

O pacote de remuneração in Singapore mediano de Gestor de Projecto na GovTech totaliza SGD 145K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GovTech. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
GovTech
Project Manager
Singapore, SG, Singapore
Total por ano
SGD 145K
Nível
L2
Base
SGD 114K
Stock (/yr)
SGD 0
Bónus
SGD 31.3K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na GovTech?

SGD 211K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Projecto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projecto na GovTech in Singapore situa-se numa remuneração total anual de SGD 195,953. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GovTech para a função de Gestor de Projecto in Singapore é SGD 135,144.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para GovTech

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Intuit
  • Netflix
  • Square
  • LinkedIn
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos