Government of Canada Analista de Dados Salários em Greater Ottawa Area

O pacote de remuneração in Greater Ottawa Area mediano de Analista de Dados na Government of Canada totaliza CA$70.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Government of Canada. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Government of Canada
Junior Programs Officer
Ottawa, ON, Canada
Total por ano
CA$70.4K
Nível
-
Base
CA$70.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Government of Canada?
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Government of Canada in Greater Ottawa Area situa-se numa remuneração total anual de CA$225,286. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Government of Canada para a função de Analista de Dados in Greater Ottawa Area é CA$70,430.

