O pacote de remuneração in Canada mediano de Assistente Administrativo na Government of Canada totaliza CA$75.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Government of Canada. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$75.9K
Nível
AS-2
Base
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
7 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Government of Canada?

CA$226K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na Government of Canada in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$81,358. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Government of Canada para a função de Assistente Administrativo in Canada é CA$72,350.

