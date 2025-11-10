Diretório de Empresas
  • Salários
  • Designer de Produto
  • L4
  • Taiwan

Designer de Produto Nível

L4

Níveis na Google

Comparar Níveis
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Mostrar 3 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
NT$104,149
Salário Base
NT$2,498,051
Acções ()
NT$407,058
Bónus
NT$284,142

Google logo
+NT$612K
Block logo
+NT$1.78M
Robinhood logo
+NT$2.73M
Stripe logo
+NT$612K
Datadog logo
+NT$1.07M
Verily logo
+NT$674K
Últimas Submissões de Salários
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
