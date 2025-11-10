Diretório de Empresas
Google

Designer de Produto Nível

L4

Níveis na Google

Comparar Níveis
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Mostrar 3 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
₹70,884
Salário Base
₹3,621,204
Acções ()
₹2,132,404
Bónus
₹416,418

Google logo
+₹1.74M
Block logo
+₹5.05M
Robinhood logo
+₹7.75M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.05M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Submissões de Salários
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Google

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos