A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Goodnotes varia de £50.7K por year para L2 a £74.1K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano year totaliza £91K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Goodnotes. Última atualização: 11/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 Entry Level Software Engineer ( Nível de Entrada ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Ver 3 Mais Níveis

