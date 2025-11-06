Diretório de Empresas
Goodnotes
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater London Area

Goodnotes Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater London Area na Goodnotes varia de £50.7K por year para L2 a £74.1K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater London Area mediano year totaliza £91K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Goodnotes. Última atualização: 11/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Entry Level Software Engineer(Nível de Entrada)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Goodnotes?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Goodnotes in Greater London Area situa-se numa remuneração total anual de £164,567. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Goodnotes para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £89,611.

