Diretório de Empresas
Goibibo
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Goibibo Salários

O salário da Goibibo varia de $11,854 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $65,444 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Goibibo. Última atualização: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
Median $15.6K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
$11.9K
Gestor de Produto
$60.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Gestor de Engenharia de Software
$65.4K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Goibibo é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $65,444. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Goibibo é $38,255.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Goibibo

Empresas Relacionadas

  • OYO
  • Kiwi.com
  • Klook
  • Click Travel
  • Virtuoso
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos