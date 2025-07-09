Diretório de Empresas
Godrej
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Godrej Salários

A faixa salarial da Godrej varia de $5,923 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $75,375 para um Desenvolvimento de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Godrej. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Desenvolvimento de Negócios
$75.4K
Analista de Dados
$5.9K
Recursos Humanos
$12.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Godrej é Desenvolvimento de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $75,375. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Godrej é $12,532.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Godrej

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Roblox
  • Lyft
  • Netflix
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos