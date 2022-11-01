GoBolt Salários

Diretório de Empresas
O salário da GoBolt varia de $29,804 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $132,184 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GoBolt. Última atualização: 9/6/2025

Engenheiro de Software
Median $88.3K
Atendimento ao Cliente
$29.8K
Analista de Dados
$90.5K

Gestor de Engenharia de Software
$132K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at GoBolt is Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $132,184. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at GoBolt is $89,390.

