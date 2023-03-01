Diretório de Empresas
Globus Medical
Globus Medical Salários

O salário da Globus Medical varia de $68,340 em remuneração total por ano para um Engenheiro Biomédico na extremidade inferior a $203,010 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Globus Medical. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K
Engenheiro Biomédico
$68.3K
Engenheiro Mecânico
$124K

Gestor de Produto
$179K
Gestor de Projecto
$166K
Vendas
$85.4K
Gestor de Programa Técnico
$203K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Globus Medical é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,010. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Globus Medical é $123,878.

Outros Recursos