GLOBO Salários

O salário da GLOBO varia de $11,613 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $120,600 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da GLOBO. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $29.8K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
$99.5K
Designer de Produto
$11.6K

Gestor de Produto
$60.1K
Gestor de Engenharia de Software
$106K
Gestor de Programa Técnico
$121K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

