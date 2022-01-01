Diretório de Empresas
Globant
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Globant Salários

O salário da Globant varia de $11,235 em remuneração total por ano para um Marketing in Argentina na extremidade inferior a $298,500 para um Desenvolvimento de Negócio in Colombia na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Globant. Última atualização: 9/12/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Dados

Engenheiro DevOps

Programador Web

Gestor de Projecto
Median $19.5K
Analista de Cibersegurança
Median $40.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Arquitecto de Soluções
Median $126K
Gestor de Programa Técnico
Median $190K
Gestor de Engenharia de Software
Median $196K
Contabilista
$15.9K
Assistente Administrativo
$143K
Gestor de Operações de Negócio
$33.6K
Analista de Negócio
$46.4K
Desenvolvimento de Negócio
$299K
Atendimento ao Cliente
$50.3K
Recursos Humanos
$15.2K
Tecnólogo de Informação (TI)
$13.3K
Consultor de Gestão
$71.9K
Marketing
$11.2K
Operações de Marketing
$52.3K
Designer de Produto
$46.8K
Gestor de Produto
$39.4K
Gestor de Programa
Median $219K
Vendas
$80.4K
Engenheiro de Vendas
$121K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Globant is Desenvolvimento de Negócio at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Globant is $46,752.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Globant

Empresas Relacionadas

  • EPAM Systems
  • Tech Mahindra
  • LTI
  • Unisys
  • ISG
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos