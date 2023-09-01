Global Salários

Diretório de Empresas
O salário da Global varia de $10,854 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $110,090 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Global. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $99.6K
Analista de Negócio
$17.2K
Tecnólogo de Informação (TI)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Operações de Marketing
$26.1K
Designer de Produto
$10.9K
Recrutador
$99.7K
Gestor de Engenharia de Software
$110K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Global é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $110,090. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Global é $46,518.

