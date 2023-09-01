Global Salários

O salário da Global varia de $10,854 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $110,090 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Global . Última atualização: 9/1/2025