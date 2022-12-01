Diretório de Empresas
Glean
Glean Salários

O salário da Glean varia de $62,409 em remuneração total por ano para um Arquitecto de Soluções na extremidade inferior a $1,054,700 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Glean. Última atualização: 8/28/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $340K
Cientista de Dados
$261K

Recrutador
$86.1K
Vendas
$289K
Engenheiro de Vendas
$230K
Gestor de Engenharia de Software
$1.05M
Arquitecto de Soluções
$62.4K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Glean, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Glean é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $1,054,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Glean é $245,692.

