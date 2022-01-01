Diretório de Empresas
Glassdoor
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Glassdoor Salários

O salário da Glassdoor varia de $11,551 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $342,705 para um Operações de Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Glassdoor. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Associate Software Engineer $151K
Software Engineer $176K
Senior Software Engineer $224K
Lead Software Engineer $260K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $192K
Gestor de Engenharia de Software
Manager $333K
Senior Manager $311K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Cientista de Dados
Median $190K
Designer de Produto
Median $153K
Investigador de UX
Median $254K
Gestor de Operações de Negócio
$205K
Sucesso do Cliente
$122K
Analista de Dados
$129K
Gestor de Ciência de Dados
$250K
Operações de Marketing
$343K
Gestor de Programa
$279K
Gestor de Projecto
$110K
Vendas
$11.6K
Gestor de Programa Técnico
$139K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Glassdoor é Operações de Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $342,705. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Glassdoor é $192,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Glassdoor

Empresas Relacionadas

  • Udacity
  • Sojern
  • Illuminate Education
  • Indeed
  • Collective Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos