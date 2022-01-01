Diretório de Empresas
Gilead Sciences
Gilead Sciences Salários

O salário da Gilead Sciences varia de $89,550 em remuneração total por ano para um Capitalista de Risco na extremidade inferior a $349,238 para um Desenvolvimento Corporativo na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Gilead Sciences. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Cientista de Dados
Median $223K
Analista Financeiro
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Gestor de Programa
Median $212K
Gestor de Projecto
Median $178K
Analista de Negócio
Median $263K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $220K
Gestor de Produto
Median $170K
Gestor de Engenharia de Software
Median $295K
Engenheiro Biomédico
$151K
Desenvolvimento Corporativo
$349K
Gestor de Ciência de Dados
$208K
Jurídico
$291K
Consultor de Gestão
$156K
Operações de Marketing
$141K
Designer de Produto
$203K
Gestor de Design de Produto
$182K
Analista de Cibersegurança
$182K
Arquitecto de Soluções
$254K

Arquiteto de Dados

Gestor de Programa Técnico
$244K
Capitalista de Risco
$89.6K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Gilead Sciences, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Gilead Sciences is Desenvolvimento Corporativo at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $349,238. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Gilead Sciences is $208,035.

