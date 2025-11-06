Diretório de Empresas
Gigamon
Gigamon Engenheiro de Software Salários em Chennai Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Chennai Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Software na Gigamon totaliza ₹2.64M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Gigamon. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Total por ano
₹2.64M
Nível
hidden
Base
₹2.37M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹267K
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Gigamon in Chennai Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de ₹4,875,730. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Gigamon para a função de Engenheiro de Software in Chennai Metropolitan Area é ₹1,463,244.

