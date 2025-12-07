Diretório de Empresas
GIGABYTE
GIGABYTE Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na GIGABYTE varia de $44.6K a $63.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GIGABYTE. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$50.6K - $60K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$44.6K$50.6K$60K$63.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na GIGABYTE?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na GIGABYTE in United States situa-se numa remuneração total anual de $63,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GIGABYTE para a função de Vendas in United States é $44,550.

Outros Recursos

