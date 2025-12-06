Diretório de Empresas
GHGSat
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

GHGSat Engenheiro de Software Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GHGSat. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$66.2K - $78K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$61.8K$66.2K$78K$86K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 1 mais Engenheiro de Software submissõe na GHGSat para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na GHGSat?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na GHGSat in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$118,399. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GHGSat para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$85,004.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para GHGSat

Empresas Relacionadas

  • Netflix
  • Stripe
  • Microsoft
  • Intuit
  • DoorDash
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghgsat/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.