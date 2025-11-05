Diretório de Empresas
GFT Group
GFT Group Engenheiro de Software Salários em Warsaw Metropolitan Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area na GFT Group totaliza PLN 167K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Warsaw Metropolitan Area mediano year totaliza PLN 174K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
(Nível de Entrada)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na GFT Group?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Programador Salesforce

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na GFT Group in Warsaw Metropolitan Area situa-se numa remuneração total anual de PLN 280,350. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GFT Group para a função de Engenheiro de Software in Warsaw Metropolitan Area é PLN 174,198.

