GFT Group Engenheiro de Software Salários em Greater London Area

O pacote de remuneração in Greater London Area mediano de Engenheiro de Software na GFT Group totaliza £87.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
GFT Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Total por ano
£87.8K
Nível
L4
Base
£83.2K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£4.6K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na GFT Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus




Salários de Estágio

Contribuir







Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Programador Salesforce

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na GFT Group in Greater London Area situa-se numa remuneração total anual de £110,028. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GFT Group para a função de Engenheiro de Software in Greater London Area é £85,829.

