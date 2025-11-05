A remuneração de Engenheiro de Software in Italy na GFT Group varia de €26K por year para Junior Software Engineer a €29.7K por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Italy mediano year totaliza €27.1K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GFT Group. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***