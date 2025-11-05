Diretório de Empresas
GEP Worldwide
GEP Worldwide Consultor de Gestão Salários em Mumbai Metropolitan Region

O pacote de remuneração in Mumbai Metropolitan Region mediano de Consultor de Gestão na GEP Worldwide totaliza ₹1.34M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da GEP Worldwide. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Total por ano
₹1.34M
Nível
L2
Base
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹154K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na GEP Worldwide?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Consultor de Gestão na GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region situa-se numa remuneração total anual de ₹2,540,295. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na GEP Worldwide para a função de Consultor de Gestão in Mumbai Metropolitan Region é ₹1,321,292.

