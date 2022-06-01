Diretório de Empresas
Genuine Parts
Genuine Parts Salários

O salário da Genuine Parts varia de $51,131 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $203,975 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Genuine Parts. Última atualização: 9/1/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $100K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $185K
Atendimento ao Cliente
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Tecnólogo de Informação (TI)
$67.8K
Jurídico
$169K
Marketing
$154K
Designer de Produto
$80.4K
Recrutador
$112K
Arquitecto de Soluções
$204K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Genuine Parts é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,975. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Genuine Parts é $112,200.

Outros Recursos