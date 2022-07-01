Diretório de Empresas
Genomatica
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Genomatica Salários

O salário mediano da Genomatica é $246,263 para um Engenheiro de Software . O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Genomatica. Última atualização: 11/22/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Software
$246K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Genomatica é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $246,263. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Genomatica é $246,263.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Genomatica

Empresas Relacionadas

  • Mattson Technology
  • Mendix
  • Miracle Software Systems
  • Orion Innovation
  • Hyland
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/genomatica/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.