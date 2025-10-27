Diretório de Empresas
Genesys
  • Salários
  • Arquitecto de Soluções

  • Todos os Salários de Arquitecto de Soluções

Genesys Arquitecto de Soluções Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Arquitecto de Soluções na Genesys totaliza CA$272K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Total por ano
CA$272K
Nível
-
Base
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$54.3K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
18 Anos
Quais são os níveis de carreira na Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na Genesys in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$204,196. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Genesys para a função de Arquitecto de Soluções in Canada é CA$204,196.

