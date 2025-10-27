A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in United States na Genesys totaliza $230K por year para L4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $231K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
