Genesys Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United States na Genesys varia de $163K por year para L2 a $292K por year para L7. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $205K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível Adicionar Remuneração Comparar Níveis

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L1 Associate Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Product Manager $163K $149K $0 $13.8K L3 Senior Product Manager $218K $181K $7.5K $29K L4 Staff Product Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( USD ) Base | Ações (ano) | Bónus

