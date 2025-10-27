Diretório de Empresas
Genesys
Genesys Designer de Produto Salários

A remuneração de Designer de Produto in Ireland na Genesys varia de €46.3K por year para L1 a €56.2K por year para L2. O pacote de remuneração in Ireland mediano year totaliza €47.7K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Genesys. Última atualização: 10/27/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Quais são os níveis de carreira na Genesys?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na Genesys in Ireland situa-se numa remuneração total anual de €120,596. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Genesys para a função de Designer de Produto in Ireland é €52,350.

Outros Recursos