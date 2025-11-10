Diretório de Empresas
General Motors
Cientista de Dados Nível

Data Scientist 1

Níveis na General Motors

Comparar Níveis
  1. Data Scientist 1L5
  2. Data Scientist 2L6
  3. Data Scientist 3L7
    Mostrar 1 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
₪147,316
Salário Base
₪403,712
Acções ()
₪0
Bónus
₪95,983
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.8K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.6K
Últimas Submissões de Salários
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
