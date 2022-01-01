Diretório de Empresas
General Dynamics Information Technology
General Dynamics Information Technology Salários

O salário da General Dynamics Information Technology varia de $75,000 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $164,175 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da General Dynamics Information Technology. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $112K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Sistemas

Tecnólogo de Informação (TI)
Median $155K
Analista de Cibersegurança
Median $75K

Cientista de Dados
Median $143K
Arquitecto de Soluções
Median $133K
Analista de Negócio
Median $91K
Analista de Dados
Median $100K
Gestor de Engenharia de Software
Median $146K
Consultor de Gestão
$152K
Gestor de Produto
$91.5K
Gestor de Projecto
$117K
Recrutador
$98.9K
Gestor de Programa Técnico
$164K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na General Dynamics Information Technology é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $164,175. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na General Dynamics Information Technology é $117,300.

Outros Recursos