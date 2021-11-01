Diretório de Empresas
Gazprom Salários

O salário da Gazprom varia de $13,028 em remuneração total por ano para um Sucesso do Cliente na extremidade inferior a $86,918 para um Engenheiro de Controlo na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Gazprom. Última atualização: 10/21/2025

Engenheiro de Software
Median $30.4K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro DevOps

Cientista de Dados
Median $23.9K
Analista de Dados
Median $37.5K

Designer de Produto
Median $27.8K
Gestor de Produto
Median $37K
Gestor de Projecto
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Analista de Negócio
$49.5K
Engenheiro de Controlo
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Sucesso do Cliente
$13K
Analista Financeiro
Median $60K
Engenheiro Geológico
$37.1K
Designer Gráfico
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Banker de Investimento
$61.2K
Consultor de Gestão
$20.9K
Marketing
$50.5K
Gestor de Engenharia de Software
$60.4K
Arquitecto de Soluções
$63.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Gazprom é Engenheiro de Controlo at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $86,918. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Gazprom é $37,254.

