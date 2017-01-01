Diretório de Empresas
Gateway Rehab
    Gateway Rehab is a reputable addiction recovery network with 20 locations across western Pennsylvania and eastern Ohio, offering both inpatient and outpatient treatment for alcohol and drug issues.

    gatewayrehab.org
    Website
    1972
    Ano de Fundação
    480
    Nº de Funcionários
    $50M-$100M
    Receita Estimada
