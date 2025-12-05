Diretório de Empresas
Garmin
Garmin Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Taiwan na Garmin varia de NT$2.28M a NT$3.31M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Garmin. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$85.3K - $97.3K
Taiwan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$74.3K$85.3K$97.3K$108K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Garmin?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na Garmin in Taiwan situa-se numa remuneração total anual de NT$3,314,881. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Garmin para a função de Atendimento ao Cliente in Taiwan é NT$2,275,469.

Outros Recursos

