Garmin Salários

A faixa salarial da Garmin varia de $3,575 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $258,700 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Garmin. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $86.1K
Software Engineer II $101K
Senior Software Engineer $135K
Technical Lead Software Engineer $152K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Sistemas

Engenheiro de Hardware
Median $113K

Engenheiro de Hardware Embebido

Engenheiro Mecânico
Median $55.6K

Designer de Produto
Median $86K
Gestor de Projeto
Median $110K
Analista de Negócios
Median $91K
Desenvolvimento de Negócios
$65.7K
Chefe de Gabinete
$201K
Serviço de Atendimento ao Cliente
$91.3K
Gestor de Ciência de Dados
$166K
Cientista de Dados
$259K
Engenheiro Eletrotécnico
$64.8K
Analista Financeiro
$56.7K
Recursos Humanos
$3.6K
Designer Industrial
$71.6K
Tecnólogo de Informação (TI)
$69.1K
Gestor de Produto
$96.5K
Analista de Cibersegurança
$75.4K
Gestor de Programa Técnico
$127K
Escritor Técnico
$56.7K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Garmin é Cientista de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $258,700. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Garmin é $91,000.

